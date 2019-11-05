كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تضغط على ترامب للحصول على مزيد من التراجع في اتفاقية التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشخاص مطلعون على المفاوضات إن الصين تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإزالة المزيد من التعريفات الجمركية التي فرضت في سبتمبر كجزء من اتفاق التجارة الأمريكية الأمريكية "المرحلة الأولى".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتضمن الصفقة، التي قد توقعها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر في مكان لم يتم تحديده بعد، تعهدًا من الولايات المتحدة بإلغاء التعريفة الجمركية المقرر إجراؤها في 15 ديسمبر على الواردات الصينية بقيمة 156 مليار دولار تقريبًا، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال.

وقال مسؤول أمريكي إن مصير تعريفة 15 ديسمبر يتم النظر فيها كجزء من المفاوضات ورحلة توقيع محتملة هذا الشهر.

وقال مصدر آخر أطلع على المحادثات إن المفاوضين الصينيين يريدون من واشنطن أن تخفض التعريفة الجمركية بنسبة 15٪ على البضائع الصينية التي بلغت قيمتها حوالي 125 مليار دولار والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

كما يسعون أيضًا إلى التخفيف من التعريفة الجمركية السابقة البالغة 25٪ على نحو 250 مليار دولار من الواردات من الآلات وأشباه الموصلات للأثاث.

وقال شخص مطلع على موقف الصين التفاوضي إنه يواصل الضغط على واشنطن "لإزالة جميع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".

وكانت بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق نقلًا عن مصادر أن الصين طلبت إلغاء واجبات 1 سبتمبر.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أيضًا أن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيتم إلغاء تعريفات الأول من سبتمبر، والتي تغطي بعض الملابس وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة والسماعات الذكية وسماعات البلوتوث.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين لا يزالان على اتصال.

وقال قنغ "لقد حققت المشاورات التجارية تقدما وتتقدم وفقًا للخطة".

وفيما يتعلق بقضية التعريفة الجمركية، قال قنغ إنه لا يمكنه تقديم إجابة إلا "من حيث المبدأ".

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الثلاثاء "إن إضافة الرسوم الجمركية ليست هي الطريقة الصحيحة لحل القضايا التجارية".

وقال رالف ويني، مدير برنامج الصين في مركز أوراسيا، إن الانتهاء من الاتفاقية التجارية المؤقتة سيوفر دفعة لكل من الاقتصادات الأمريكية والصينية، بينما يمنح ترامب فوزًا مهمًا بين المزارعين - الدائرة الأساسية.

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وقال ويني: "من مصلحة البلدين التوصل إلى هذه الصفقة التجارية"، "إذا أبرم الصفقة، فسوف ينظر إليها الشعب الأمريكي بشكل إيجابي. إنه فوز للجانبين ".

وتحدث الرئيس شي جين بينغ اليوم الثلاثاء في معرض استيراد يهدف إلى حرق أوراق اعتماد التجارة الحرة للصين، ودعا البلدان إلى الوقوف في وجه الحمائية وأكد من جديد تعهداته بفتح اقتصاد الصين وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما أصبحت الحكومات الأجنبية ومجموعات الأعمال تتشكك في وعود الإصلاح الصينية، وقد حذرت من أن الصين ستدعو إلى الانتقام إذا لم تتوافق مع انفتاح شركائها التجاريين.

"حقوق النشر، وليس الإعانات"

منذ تولي ترامب مهام منصبه في عام 2017، تضغط إدارته على الصين لكبح الإعانات الضخمة للشركات المملوكة للدولة وإنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية إلى الشركات الصينية كسعر لممارسة الأعمال التجارية في الصين.

ويقول المحللون إن المرحلة الأولى من الصفقة ستفشل في معالجة هذه القضايا بشكل كاف، مع التركيز إلى حد كبير على المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية وحماية الملكية الفكرية المتعلقة بقضايا حقوق النشر والعلامات التجارية، لن تستعين بالإعانات الصناعية على الإطلاق.

وقال مصدر أمريكي أطلع على المفاوضات إن الصين تطلب بعض التغييرات في النص، لكن أجزاء من الاتفاقية "قريبة جدًا من الانتهاء"، بما في ذلك النص الخاص بالخدمات المالية.

وقال المصدر إن النص الخاص بالزراعة "عشرات الصفحات وقد اكتمل تقريبًا".

كما المصدر "من المهم للجانبين التوصل إلى هذا الاتفاق عبر خط النهاية"، مضيفًا أنه من المرجح أن يجتمع الرئيسان هذا الشهر.

وقال تشارلز بستاني، وهو عضو سابق في الكونغرس من لويزيانا ومستشار في المكتب الوطني للبحوث الآسيوية، إن أي اتفاق مبدئي من المرجح أن يكون قصير الأجل بطبيعته وغير مستقر.

وقال "على الرغم من وجود بعض الحديث عن اتفاق المرحلة الأولى، فإننا لا نعتقد أنه سيكون موضوعيًا فيما يتعلق بمعالجة أي من المشكلات الهيكلية"، "سيكون الوضع الراهن إلى حد كبير حيث تواصل الصين القيام بما تقوم به."

وتشكو بعض مجموعات الأعمال من أن المكون الرئيسي لصفقة "المرحلة الأولى" - زيادة الوصول إلى سوق الخدمات المالية في الصين - لن يفي بوعوده، بسبب التناقضات في قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين.

وفي التعليقات المقدمة إلى الحكومة الصينية من غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية في الصين ومكتب تكنولوجيا المعلومات الأمريكي، أشارت المجموعات إلى أن مسودة اللوائح في بكين "لا تعالج الاختلافات الواضحة بين معاملة الحكومة الصينية المملوكة للدولة الشركات والقطاع الخاص.

وقال ترامب إن المفاوضات بشأن اتفاق المرحلة الأولية تسير على ما يرام، وأعرب عن أمله في توقيع الصفقة مع شي في موقع أمريكي عندما تم الانتهاء من العمل عليها.

