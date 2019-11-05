كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتهم أطرافا أجنبية بالتحريض على الهجوم ضد قنصليتها في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تورد الصحف الإيرانية يوم الاثنين محاولة المتظاهرين اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء العراقية لأن التطوير حدث في وقت متأخر من الليل.

وخلال أعمال العنف في كربلاء، أضرم النيران في عشرات المحتجين العراقيين. ورفعوا الحواجز الخرسانية التي تطوق القنصلية بينما ألقى آخرون قنابل حارقة على الجدران.

ولقد حاولوا إسقاط العلم الإيراني واستبداله بالعلم العراقي لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه. وثم وضعوا العلم العراقي على الحائط.

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وفي وقت لاحق، اتهمت وكالات الأنباء والمواقع الإيرانية "الأشخاص الفوضويين" والدول الأجنبية بتأجيج الاحتجاجات العراقية.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية، وخاصة المتشددة: "أشخاصا مزعجين بالوقوف وراء حادث كربلاء.

وانتقدت وكالة أنباء فارس، التابعة لحرس الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ومثيري الشغب والأفراد الخارجين على القانون والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام القنصلية.