كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيزي جيت" تطلق عطلاتها إلى مصر لأول مرة بالتعاقد مع 24 فندقا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شركة "إيزي جيت" للرحلات والطيران ستطلق العطلات إلى مصر للمرة الأولى في العام المقبل، بافتتاح 24 فندقًا جديدًا.

وستقوم شركة العطلات بإرسال الرحلات إلى الغردقة وكذلك شرم الشيخ، والتي شهدت مؤخرًا انتهاء حظر الطيران لمدة أربع سنوات إلى الوجهة.

وقال بول بيكسبي، مدير إستراتيجية الشركة خلال مؤتمر للسفر إن هناك "فرصة كبيرة" في البلاد لقضاء الإجازات من المملكة المتحدة.

وأضاف: "سوف نقدم مجموعة مختارة من الفنادق التي نعرفها مشهورة في الغردقة وشرم الشيخ التي تدخل صيف 2020".

وأوضح أن الخطط "ستظل صغيرة" بوجود ما بين 10 و12 فندقًا في كل موقع.

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وتعد مصر موقعًا شهيرًا لقضاء العطلات البريطانيين الذين لديهم صفقات رخيصة على البحر الأحمر.

في عام 2018، شهدت البلاد زيادة في عدد السياح في المملكة المتحدة بنسبة 39 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ويعتقد أن هذا سيزيد مرة أخرى العام المقبل بعد رفع حظر الطيران المفروض على شرم الشيخ في وقت سابق من هذا العام.

ليست "إيزي جيت" هي الوحيدة التي تستفيد من مسارات الرحلات التي أعيد تقديمها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت TUI أنها ستطلق العطلات إلى شرم الشيخ، والتي ستنطلق في 7 نوفمبر.

