كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 5/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قالت الدولة المعزولة اليوم الثلاثاء، إن تقريرًا أمريكيًا يصف كوريا الشمالية بأنها راعية للإرهاب يُظهر "سياسة عدائية" تمنع التقدم في محادثات نزع السلاح النووي، حيث من المقرر أن يصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى الجنوب المجاور.

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