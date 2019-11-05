كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 5/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || كوريا الشمالية تنتقد "السياسة العدائية" الأمريكية
قالت الدولة المعزولة اليوم الثلاثاء، إن تقريرًا أمريكيًا يصف كوريا الشمالية بأنها راعية للإرهاب يُظهر "سياسة عدائية" تمنع التقدم في محادثات نزع السلاح النووي، حيث من المقرر أن يصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى الجنوب المجاور.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الثلاثاء، تخلي طهرن عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أول صورة لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها
اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أخت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وزوجها، وزوجة ابنهما، شمالي سوريا.