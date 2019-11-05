زوج يجهز على زوجته في جريمة قتل بشعة بمراكش-التفاصيل

جريمة بشعة تلك التي راحت ضحيتها سيدة متزوجة، بحي “سيدي يوسف بن علي” بمراكش، أمس الاثنين.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الزوج فقد أعصابه بعد أن دخل في مناوشات حادة مع زوجته، ظهر اليوم، داخل منزلهما الكائن بدرب “الشعبة التحتاني”.
وأوردت المصادر ذاتها، أن المعنى بالأمر وجه عدة طعنات في عدة مناطق من جسد زوجته، لتسقط أرضا مدرجة في دمائها.
هذا، وانتقل عناصر الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث تم نقل الزوجة صوب المستعجلات بالمستشفى الجامعي، غير أنها فارقت الحياة في الطريق، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الذي حاول الفرار.
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