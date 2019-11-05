رسميا.. الجامعة تعلن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس العرش – التفاصيل

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر المباراتين اللتين ستجمع كل من الدفاع الحسني الجديدي أمام الإتحاد البيضاوي يوم السبت 9 نونبر 2019، بملعب طنجة الكبير، وحسنية أكادير ضد المغرب التطواني يوم الأحد 10 نونبر 2019، بملعب مراكش الكبير.

وأكدت الجامعة، أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من اليوم الثلاثاء، عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، وكذا بمجموعة من نقاط البيع، تم تحديدها على الشكل التالي:

– مباراة الدفاع الحسني الجديدي أمام الإتحاد البيضاوي (ملعب طنجة الكبير):

* الدرجة الثالثة: 20 درهما.

* الدرجة الثانية: 30 درهما.

* الدرجة الأولى: 50 درهما.

* بريميوم: 100 درهما.

نقط شراء وسحب التذاكر:

• مدينة الجديدة:

• ملعب محمد العبدي (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة الدار البيضاء:

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة طنجة (يوم المباراة):

• القرية الرياضية (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

– مباراة حسنية أكادير أمام المغرب التطواني (ملعب مراكش الكبير)

* الدرجة الثالثة: 30 درهما.

* الدرجة الثانية: 50 درهما.

* الدرجة الأولى: 100 درهما.

• مدينة أكادير:

• ملعب الانبعاث (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة تطوان:

• ملعب سانية الرمل (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة مراكش (يوم المباراة):

• ملعب الحارثي (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.