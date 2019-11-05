فنانة مغربية تثير الجدل.. استعملت “سناب شات” أثناء الصلاة-فيديو

يبدو أن الفانة المغربية مريم حسين، لا تمل من خلق الجدل، إذ تعمدت هذه المرة، نشر مقطع فيديو في “سناب شات”، أنجزته وهي تؤدي فريضة الصلاة في نفس الوقت.

وشاركت مريم حسين، قبل أيام، مقطعا في حسابها ب”سناب شات”، تظهر فيه وهي تصلي، وممسكة في نفس الوقت بالهاتف بهدف تصوير فيديو لمشاركته مع جمهورها.

وانتشر فيديو مريم حسين بشكل كبير على منصات التواصل، وكانت جل التعليقات تنتقد بشكل لاذع تصرف الفنانة المغربية المقيمة بالإمارات معتبرين أنها تجاوز جميع الحدود الممكنة..

وصار الجدل، منذ مدة، مرافقا دائما لمريم حسين إذ يقترن اسمها في وسائل الإعلام غالبا بوقائع مثيرة للجدل، من أبرزها واقعة “هتك العرض”، إذ ظهرت في فيديو ترقص بشكل مثير مع النجم الراب العالمي تايغا، في احدى الملاهي الليلية وقد صدر حكم قصائي في حقها يقضي بسجنها لمدة 3 أشهر وترحيلها من الامارات، لكن استئنفته ولا تزال تنتظر قرار المحكمة هذه المرة.