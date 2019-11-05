مهرجان الفيلم بمراكش يميط اللثام عن أعضاء لجنة التحكيم.. يمثلون 8 دول من مختلف القارات

أماط المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اللثام، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم دورته الـ18 المقامة بين 29 نونبر الحالي و7 دجنبر 2019 المقبل.

وتتكون لجنة التحكيم هذه السنة، من الممثلة والمنتجة الاسكتلندية ” تيلدا سوينتون ” التي تتولى منصب رئيسة لجنة التحكيم، مرفقة بثماني شخصيات شهيرة في عالم السينما تمثل 8 بلدان من مختلف القارات الخمس.

وتضم لجنة التحكيم، أربع نساء، فإلى جانب “تيلدا سوينتون”، رئيسة اللجنة، هناك المخرجة الفرنسية “ربيكا زلوطوفسكي”، والمخرجة البريطانية “أندريا أرنولد”، إضافة إلى الممثلة الفرنسية – الإيطالية ” كيارا ماستروياني”.

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وتضم لجنة تحكيم كذلك المخرج المغربي ” علي الصافي”، والمخرج البرازيلي ” كليبر ميندونسا فيليو”، والممثل السويدي ” مايكل بيرسبراند “، والكاتب والمخرج الأفغاني “عتيق رحيمي”، والمخرج الأسترالي “ديفيد ميتشود “.

وتنتظر لجنة التحكيم المذكورة، مهمة الفصل بين 14 فيلما في المسابقة الرسمية واختيار المتوجين بجوائز المهرجان، من بين الأهم بينها جائزة النجمة الذهبية، التي تتوج أفضل شريط في المسابقة.

وستقدم لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش نتائج عملها في حفل الاختتام المقرر يوم 7 دجنبر 2019.