دعا الأندية إلى التحلي بالمسؤولية.. لقجع يؤكد أن البطولة لن تتوقف في الفترة الشتوية

طالب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الأندية الوطنية بالتحلي بالمسؤولية، وعدم الاحتجاج في كل مناسبة على لجنة البرمجة، خاصة بالنسبة للفرق التي تمثل المغرب عربيا وقاريا.

وأكد لقجع خلال اجتماع لأعضاء المكتب المديري للجامعة أمس الاثنين، أن لجنة البرمجة تواجه مجموعة من الإكراهات، وذلك في ظل مشاركة مجموعة من الأندية الوطنية على الواجهتين العربية والإفريقية.

وأشار رئيس الجامعة، أن الإكراه الكبير الذي تواجهه البرمجة، يتمثل أساسا في عدم وجود جدول زمني محدد مسبقا من طرف الاتحاد العربي، يهم بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ناهيك عن تواريخ الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وتم الاتفاق بين أعضاء المكتب المديري على عدم توقف البطولة الاحترافية خلال الفترة الشتوية، على أن تتوقف منتصف مارس القادم، من أجل فسح المجال أمام المنتحب المحلي لبدء استعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وعلاقة بكأس المحليين، أوضح لقجع أنه من المحتمل أن يتم تقديم موعد النهائيات التي ستحتضنها الكاميرون، شهر أبريل المقبل، عوض يونيو كما كان مقررا لها مسبقا.