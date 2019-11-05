أكثر من تسعين حالة اعتداء على الصحفيين فقط خلال الشهر الماضي، لعل أخطرها ما تعرض له مراسل السومرية هشام وسيم خلال تغطيته تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول.
هيئة الاعلام والاتصالات بدورها بررت الاعتداءات الاخيرة بحق الصحفيين، والتي عزتها الى الوضع الامني الذي تعيشه البلاد. فيما اكدت ان حرية الصحافة مكفولة في العراق دستوريا. وأكدت وزارة الداخلية بانها لن تتوانى في ملاحقة كل من يحاول ايذاء الصحفيين.
على الرغم من الاعتداءات المتعددة التي طالت اغلب الصحفين العراقيين، الا انهم ما زالوا مستمرون بنقل الحقيقة كما هي، لا سيما ما يجري الان في العاصمة بغداد والمحافظات المحتجة الاخرى، لتكون صوت الشعب الناقل لهمومه وتطلعاته.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: دعوات لمعاقبة المعتدين على الصحفيين... فهل تستجيب الحكومة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.