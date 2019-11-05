بالفيديو: متظاهرون يغلقون مؤسسات حكومية في الناصرية والنجف وميسان

ففي ذي قار، اغلق المتظاهرون عددا من مؤسسات الدولة في مدينة الناصرية أبرزها دوائر التربية والجنسية وشركة اور العامة ومديريات الماء والمجاري والبلديات والتقاعد والضريبة.

اما في ميسان، فقد اغلقت مجموعة من المتظاهرين أبواب جامعة ميسان، ووضعت لافتة كُتب عليها "جامعة ميسان مغلقة بأمر من الشعب".



ولم يختلف الحال في النجف الاشرف، التي شهدت إغلاق مبنى مفوضية الانتخابات ومركز التدريب المهني ودوائر حكومية اخرى. وخط المتظاهرون على تلك المباني لافتات مغلق بامر الشعب ايضا.

من جانب اخر، قطع متظاهرون في بغداد بعض الشوارع استمراراً للضغط في تنفيذ "عصيان مدني"، دعوا الى تنفيذه في وقت سابق. كما شهدت محافظات الديوانية وكربلاء ومحافظات اخرى احداث مماثلة، إذا أقدم متظاهرون على قطع طرق مؤدية الى مؤسسات حكومية.



الاحداث الساخنة لم تقف عند حدود هذه المحافظات، فقد شهدت البصرة قيام عشرات الأشخاص باعتصام أمام ميناء أم قصر رافضين فتح الطريق. فيما اقدم محتجون اخرون على قطع طريق أبي الخصيب بالإطارات المحترقة.

ويرى سياسيون ان الاحتجاجات بدأت تأخذ مشاهد اخرى بسبب بطء الحكومة في إيجاد الحلول المنطقية التي يمكن من خلالها تهدئة الشارع الغاضب، مؤكدين أن التأخير في تلبية مطالب المتظاهرين قد يؤدي يوما بعد اخر الى مشكلات اوسع لا تنذر بخير.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.