قطع خدمة الانترنت مجددا في العراق بعد اعادتها لساعات

وكانت السلطات قد قطعت خدمة الانترنت، ليلة امس، في خطوة مفاجئة، إلا ان الخدمة عادت صباح اليوم الثلاثاء.

ولم تصدر وزارة الاتصالات او الجهات المعنية اي توضيح حول اسباب القطع المفاجئ للخدمة، الا ان شركات اتصال الهاتف المحمول قد نوهت لمستخدميها بأن القطع جاء خارج ارادتهم.



ويرى ناشطون بان القطع جاء على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اتسعت المطالب لتشمل اقالة الحكومة.