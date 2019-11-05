لماذا أطاح بوتين بـ11 جنرالاً؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة 11 من قيادات لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية. ووفقا للمرسوم فقد تم إقالة 6 من قيادات وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق. وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

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