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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن زايد يدشن شركة تكنولوجيا دفاعية متطورة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 - وكالات أطلقت حكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، شركة جديدة باسم إيدج ستستثمر في التكنولوجيا الدفاعية.

Advertisements وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة فيصل البناي في حفل التدشين: ”إن الشركة الجديدة ستستثمر في التكنولوجيات الدفاعية المتطورة وتأتي بها إلى الأسواق“. وستوظف الشركة نحو 12 ألف شخص. وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حفل إطلاق الشركة.

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