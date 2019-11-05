شكرا لقرائتكم أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى "نحررها" ممن يهددنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية ستبقى في الأراضي السورية والعراقية حتى "تحريرها"، على حد تعبيره، من التنظيمات التي تعتبرها أنقرة تهديداً لها.
وقال أردوغان اليوم: "سنبقى في الأراضي السورية والعراقية حتى نحررها من التنظيمات التي تهددنا".
وأكد أردوغان أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر تل رفعت ومنبج في سوريا رغم الاتفاقات التي أبرمت مع الولايات المتحدة وروسيا في هذا الشأن.
وأضاف أن "تركيا ستلتزم باتفاقياتها" مع واشنطن وموكسو بشأن سوريا "طالما التزمتا بوعودهما".
وفي سياق آخر، قال أردوغان إن "هناك دولاً تصطنع الحجج" لفرض عقوبات على تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى "نحررها" ممن يهددنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.