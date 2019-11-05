ترند | مصير غامض لصلاح أمام جينك..وثورة غضب ضد أبو النجا بعد تطاوله على الشعراوي..ونوة المكنسة تضرب البلاد خلال أيام..وتراجع قياسي للدولار

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. وغموض حول مشاركة صلاح، وتراجع قياسي جديد للدولار، وبعد أسما منير.. خالد أبو النجا يتطاول على الشعراوي.. وهجوم حاد على الفنان، و’’نوة المكنسة‘‘ تضرب البلاد خلال أيام.. وخبير أرصاد يكشف المناطق المتأثرة بالموجة السيئة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. وغموض حول مشاركة صلاح

يستضيف ليفربول الإنجليزي، جينك البلجيكي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

وخسر الريدز في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثانية على سالزبرج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الجولة الثالثة حقق فوزا كبيرا على جينك في بلجيكا 4-1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتصدر المجموعة نابولي بـ7 نقاط، وسالزبرج ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول استمرار غياب الثلاثي شيردان شاكيري وجويل ماتيب وناثانيال كلاين بسبب الإصابة.

موقف مشاركة صلاح

وفي سياق متصل، كشفت تقارير بريطانية احتمال غياب صلاح عن مباراة جينك.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن صلاح قد يجلس على مقاعد البدلاء أمام جينك بسبب تأثره بإصابة الكاحل.

ولم يكمل صلاح مباراة أستون فيلا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح ما يزال متأثرا بإصابته فى كاحل القدم، التى تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتى بالجولة الثامنة للبريميرليج، بعد تدخل قوى من حمزة تشودرى، مدافع الثعالب، ما يهدد مشاركته أمام جينك.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، ديفوك أوريجي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS HD 2.

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تراجع قياسي جديد للدولار

واصلت أسعار الدولار، انخفاضها، الثلاثاء 5 نوفمبر، أمام الجنيه، في البنوك الحكومية والخاصة، بعد أن سجلت أقل سعر لها منذ التعويم.

وحققت العملة الخضراء، انخفاضا قياسيا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.07 جنيها للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بـ16,07 جنيها، فيما جاء أقل سعر للبيع في البنك التجارى الدولي CIB بـ 16٫17 جنيها.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الثلاثاء، وفقا لآخر التحديثات:

البنك المركزي المصري

١٦٫٠٧٦٦ جم شراء

١٦٫٢٠٠٦ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫١١ جم شراء

١٦٫٢١ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫١١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٠٩ جم شراء

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١٦٫١٩ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٠٨ جم شراء

١٦٫١٨ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٠٧ جم شراء

١٦٫١٧ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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بعد أسما منير.. خالد أبو النجا يتطاول على الشعراوي.. وهجوم حاد على الفنان

تعرض الفنان خالد أبو النجا، لموجة غضب، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تطاوله على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالجهل.

وقال أبو النجا، عبر حسابه بتويتر: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم.. بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها".

وفي سياق متصل، دشن رواد تويتر، هاشتاج "#الشعراوي_فوق_ابوالنجا"، للرد على تطاول الفنان على العالم الجليل.

ويأتي هجوم أبو النجا على الشعراوي، بعد أيام قليلة من تطاول الإعلامية أسما شريف منير، على فضيلة الشيخ، ووصفها له بـ"متطرف".

وكانت الإعلامية الشابة قد نشرت بوست، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقام عدد من المتابعين باقتراح اسم الشيخ الشعراوي، لتعلق أسما قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت".

بعد ذلك تعرضت أسما لهجوم حاد بعد إساءتها للشيخ الشعراوي، مما دفعها لحذف المنشور، قائلة: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في ايه؟ .. ايه التنمر والتعصب والبشاعة دي".

وفي النهاية نشرت الإعلامية اعتذارا مطولا عبر حسابها بالفيسبوك، وقالت: "«حصل بينى وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامى علي انى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد».

وتابعت: «انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر علي السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عاليا و ده جديد عليا».

وأضافت: «كل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى و دروس دينية عشان افهم بشكل مبسط و عشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي ، و الشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش».

واختتمت: «انا مبتدئة بحاول اتعلم و اقرب اكتر من ربنا، و عموما انا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى .. حقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير .. وربنا عالم نيتي ايه».

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’’نوة المكنسة‘‘ تضرب البلاد خلال أيام.. وخبير أرصاد يكشف المناطق المتأثرة بالموجة السيئة

تشهد مصر، خلال أيام، نوة المكنسة، والتي تأتي تحديدًا في 16 نوفمبر من كل عام وتستمر لـ4 أيام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وتتركز شدتها في محافظتي الإسكندرية ودمياط.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، مشيرا إلى أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.

وأضاف شاهين أن لنوة المكنسة توابع، تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت البلاد، الأسبوع قبل الماضي، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

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