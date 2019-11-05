"روسنفط" ترفع متوسط إنتاجها اليومي للنفط والغاز بنسبة 0.6%

أفادت شركة "روسنفط" بأنها زادت متوسط إنتاجها اليومي من الهيدروكربونات في الأرباع الثلاثة من العام الجاري، بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 5.78 مليون برميل من معادل ​النفط​.

ولفتت الشركة في بيان الى أن "إنتاج الهيدروكربونات في تسعة أشهر من 2019، بلغ ما يعادل 5.78 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم، وذلك بزيادة بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي الربع الثالث من العام الجاري، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 5.74 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يدل على معدل نمو ربع سنوي بنسبة 0.5 بالمئة".

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2018، ازداد متوسط حجم إنتاج الهيدروكربونات اليومي لدى "روسنفط" بـ 1.3 بالمئة، ليبلغ ما يعادل 5.8 مليون برميل من النفط المكافئ.