أفادت شركة "روسنفط" بأنها زادت متوسط إنتاجها اليومي من الهيدروكربونات في الأرباع الثلاثة من العام الجاري، بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 5.78 مليون برميل من معادل النفط.
ولفتت الشركة في بيان الى أن "إنتاج الهيدروكربونات في تسعة أشهر من 2019، بلغ ما يعادل 5.78 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم، وذلك بزيادة بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي الربع الثالث من العام الجاري، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 5.74 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يدل على معدل نمو ربع سنوي بنسبة 0.5 بالمئة".
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2018، ازداد متوسط حجم إنتاج الهيدروكربونات اليومي لدى "روسنفط" بـ 1.3 بالمئة، ليبلغ ما يعادل 5.8 مليون برميل من النفط المكافئ.
كانت هذه تفاصيل خبر "روسنفط" ترفع متوسط إنتاجها اليومي للنفط والغاز بنسبة 0.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.