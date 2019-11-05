قوى الامن تعمم صورة مطلوب بجرم احتيال

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 2/11/2019، ادعت لدى فصيلة الروشة في وحدة ​شرطة بيروت​ المواطنة ه. ح.، من مواليد 1943، أنّ مجهولا قام بإيهامها بمعرفته بها وأقدم على نقلها بواسطة ​سيارة​ مستأجرة، وادعى بإمكانية مساعدتها للحصول على مستحقات مالية عائدة لها من احدى البلديات لقاء مبلغ مالي، ولدى حصوله على ​المال​، انزلها من السيارة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة ومن خلال التحريات التي قامت بها هذه الفصيلة، تمكنت من الاستحصال على صور للمشتبه به، كما توصلت الى تحديد هويته بحيث تبين أنه يدعى م. ح. من مواليد 1981، لبناني الجنسية، لذلك، وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمّم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورته، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 797238/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون".