جريح في حادث سير على طريق العديسة كفركلا

أصيب المواطن (ب.ا) من بلدة ​الطيبة​ بجروح ورضوض اثر تعرضه ل​حادث سير​ فجرا على طريق العديسة ​كفركلا​، بعد اصطدام سيارته ب​سيارة​ من نوع نيسان مستأجرة كانت مركونة الى جانب الطريق يستقلها شبان من ​بلدة جويا​.

وعلى الفور حضر مسعفو ​الدفاع المدني​ في "​كشافة الرسالة​ الاسلامية"- مركز كفركلا ونقلوه الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.