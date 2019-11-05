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جريح في حادث سير على طريق العديسة كفركلا

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أصيب المواطن (ب.ا) من بلدة ​الطيبة​ بجروح ورضوض اثر تعرضه ل​حادث سير​ فجرا على طريق العديسة ​كفركلا​، بعد اصطدام سيارته ب​سيارة​ من نوع نيسان مستأجرة كانت مركونة الى جانب الطريق يستقلها شبان من ​بلدة جويا​.

وعلى الفور حضر مسعفو ​الدفاع المدني​ في "​كشافة الرسالة​ الاسلامية"- مركز كفركلا ونقلوه الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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