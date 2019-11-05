جريح في حادث سير على طريق العديسة كفركلا

أصيب المواطن (ب.ا) من بلدة الطيبة بجروح ورضوض اثر تعرضه لحادث سير فجرا على طريق العديسة كفركلا، بعد اصطدام سيارته بسيارة من نوع نيسان مستأجرة كانت مركونة الى جانب الطريق يستقلها شبان من بلدة جويا.
وعلى الفور حضر مسعفو الدفاع المدني في "كشافة الرسالة الاسلامية"- مركز كفركلا ونقلوه الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
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