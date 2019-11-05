القواس طالب الجيش وقوى الامن بتحمل مسؤولياتهم كاملة بحفظ الإستقرار

طالب رئيس مكتب الإعلام القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ ​الجيش​ وكافة ​القوى الأمنية​ بـ"تحمل مسؤولياتهم كاملة في حفظ الإستقرار والأمن والسلم الأهلي من خلال فتح جميع الطرقات الرئيسية والفرعية في كل ​لبنان​، بعيداً عن اي حسابات سياسية لا علاقة للمؤسسات العسكرية والأمنية بها، وذلك تداركاً لأية مواجهات حتمية بين أفراد ​الشعب اللبناني​ المارين على الطرقات وبعض المجموعات من قطاع الطرق ومشغليهم المتآمرين الفسدين".

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