بوغدانوف أكد دعم روسيا لوحدة لبنان ومنع أي تدخّل خارجي يمسّ الاستقرار

التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في ​الشرق الاوسط​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ مستشار ​رئيس الجمهورية​ النائب السابق ​أمل أبو زيد​ وتداول معه بالاوضاع الراهنة في ​لبنان​ وحركة ​التظاهرات​.

وأكد بوغدانوف "الموقف الروسي تجاه وحدة واستقرار لبنان ومنع أي تدخل خارجي يمسّ بإلاستقرار والامن اللبناني"، مبدياً "دعمه لرئيس الجمهورية ومواقفه التي تصب في المصلحة الوطنية العليا"، مشدداً على "دعم ​روسيا​ لعودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم لما فيه مصلحة لبنان واقتصاده والعمل سوياً من اجل استكشاف كل السبل التي تساعد ​الوضع الاقتصادي​ والامني والسياسي وهو أمر اساسي لأن أي خلل في لبنان سينعكس سلباً على الوضع السوري حيث هناك وجود للقوات الروسية يمثّل عنصر استقرار ل​سوريا​ مثلما يمثّل بطريقة غير مباشرة عنصر استقرار للبنان".

ولفت بوغدانوف الى أنه "سيسعى مع عدد من الشخصيات والاحزاب التي تربطهم بهم صداقة للتشاور معهم في حقيقة الاحداث والعمل على تهدئة الامور رغم معرفتهم بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الاوضاع بالتظاهرات و​قطع الطرقات​ وتعطيل الاعمال".