النشرة: التعرض لأحد الصحفيي على دوار زحلة اثناء تغطيته الاعتصام

علمت "​الخليج 365​" انه تم التعرض للصحافي ا.ج على دوار زحلة اثناء تغطيته الاعتصام من قبل مجموعة عرف منها م.م موظفة في الشؤون الاجتماعية بزحلة.

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