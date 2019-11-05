الوطني الحر جبيل: الجيش يفتح طريق LAU في بلاط بعد محاولتنا فتحها

أعلنت منسقية جبيل في "​التيار الوطني الحر​" في بيان انه "توجه عدد من شبان التيار الوطني الحر الى امام طريق LAU في بلاط جبيل، بطريقة عفوية لمحاولة فتحها بعد ان عمد عدد من ​الطلاب​ الى اقفالها، فتدخل ​الجيش اللبناني​ ويعمل الآن على فتح الطريق".

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