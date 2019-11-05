نقولا تويني اقترح تحويل الاسهم التفضيلية بالمصارف الى اسهم عادية

أشار الوزير السابق ​نقولا تويني​ في بيان الى أنه "تماشيا مع تعميم حاكمية مصرف ​لبنان​ لزيادة رسملة ​المصارف​ وهذه خطوة جيدة ضمن كل المعايير".

واقترح تويني تحويل الأسهم التفضيلية التي تم بيعها للزبائن إلى أسهم عادية إنصافا لحملة هذه الأسهم وبغية وضع هذه الأموال المجمدّة في مكانها الإنتاجي الصحيح.

ورأى تويني أن "هذا الموضوع سيحرر مبلغ وفير الى رأسمال المصارف ويرفع الأسر عن هذه الأسهم الغير مفهوم سببية إصدارها وبيعها في سوق ضيق كلبنان".