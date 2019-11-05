وزير دفاع ايران: الامن والاستقرار في العراق ولبنان رهن بالدور الواعي لشعبيهما

عدّ وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ الامن والاستقرار في ​العراق​ و​لبنان​ رهن بالدور الايجابي والواعي لشعبي البلدين، مشيراً إلى "إننا نتصور أن التطورات الجارية في العراق ولبنان شؤون داخلية فيهما وينبغي أن تصل الى نتيجة من خلال الدور الايجابي لشعبيهما".

وأعرب عن امله بـ"الحفاظ على الاستقرار والامن فيهما باعتماد القانون واحباط مساعي الاجانب في استغلال الاوضاع وزعزعة الامن في هذين البلدين بفضل الدور الايجابي والواعي لشعبيهما".