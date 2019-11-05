فتح بعض المسارب عند تقاطع الشفروليه وفتح اوتستراد نهر الكلب

أفادت إذاعة ​صوت لبنان​ بأنه تم فتح بعض المسارب عند تقاطع الشفروليه.وتم فتح كما تم فتح أتوستراد نهر الكلب بعد قطعه بالاطارات المشتعلة فجر اليوم.

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