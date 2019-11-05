الهواء اقتلع خيم الحراك الموجودة في ساحة العلم في مدينة صور

اقتلع الهواء خيم الحراك الموجودة في ساحة العلم في ​مدينة صور​، حيث لا يوجد الا القلة القليلة من ​الحراك الشعبي​ والحقيقة على غير ما اشاع البعض ان أحدهم قد اقتلعها وخاصة أن ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​ موجود على مدار ​الساعة​. والجدير ذكره أن ​الحياة​ الاقتصادية والتجارية والتربوية طبيعية في منطقة صور ومنطتقتها.

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