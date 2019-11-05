المتظاهرون يقطعون الطريق في ساحة ايليا في صيدا

أقدم المتظاهرون على قطع الطريق في ساحة ايليا في صيدا. وكان مراسل "النشرة" في صيدا، قد أفاد بأن الجيش اللبناني أبلغ المحتجين عند تقاطع "ايليا" بعدم اقفال الطريق، طالبا منهم ازالة الخيم على جانبي الطريق، ولافتات الاعتصام المفتوح الى داخل حديقة "الناتوت" المجاورة، في وقت وصلت فيه تظاهرة طلاب المدارس الى التقاطع للانضمام الى المحتجين.

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