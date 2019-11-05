شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تعلن رغبتها فى زيارة حقل "ظهر".. والحكومة ترحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، والذى ترأسه النائب عصام بركات، بزيارة حقل ظهر للغاز الطبيعى بشرق البحر المتوسط، وكافة المشروعات القومية فى قطاع البترول.
وقال النائب عصام بركات، خلال اجتماع اللجنة، إن نواب اللجنة يرغبون فى تنظيم زيارات إلى كافة المشروعات القومية فى القطاع، لاسيما وأن الوزارة تبذل مجهود جبار علي كافة المستويات ويجب أن يكونوا علي إطلاع بكل ما يجرى بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي المشروعات الحيوية والهامة التي تجرى داخل البلاد.
وقال فرج، "أتمنى أن يكون هناك ثقافة بالفعل لدى المواطنين والطلاب بشكل خاص، بزيارة المشروعات القومية والحيوية التي تشهدها البلاد للإطلاع علي حجم المجهودات المبذولة".
وأضاف فرج، أن هناك تنمية حقيقة تجرى علي أرض الواقع، وقطاع البترول أحدي روافدها الهامة وما يتعلق بها من شبكة طرق، متابعاً : "هناك إعمار للصحراء وتنمية للمجتمعات الواقعه في نطاق هذه المناطق، وخطوط إنتاج، إحنا بنشق طرق طويلة داخل الصحراء وبنخلق مجتمعات هناك".
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