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رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يتقدم بـ4 طلبات إحاطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بـ4 طلبات إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي الدكتور مصطفي مدبولي و3 وزراء بشأن عدد من القضايا العالقة والمشكلات بمحافظة الجيزة، وفي مقدمتها ما يتعلق بما يشهده مصنع الحديد والصلب من تردي بمنطقة التبين بمحافظة الجيزة بعد أن كان من القلاع الصناعية في مصر.

 

أما الطلب الثاني، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم تنفيذ القرار الصادر من وزارة الصحة بتحويل مستشفي الصف المركزي الي مستشفي عام.

 

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ووجه عابد طلب الإحاطة الثالث، إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف والقري المتابعه له بمحافظة الجيز، والأخير بشأن عدم القيام بمعالجة مياه الصرف الصحى التي تصب في محطة الصرف بقرية عرب ابو مساعد بمركز الصف بمحافظة الجيزة والأثار الصحية والبيئية الناجمة عن ذلك.

 

 

 

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