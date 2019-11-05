شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يتقدم بـ4 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر
أما الطلب الثاني، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم تنفيذ القرار الصادر من وزارة الصحة بتحويل مستشفي الصف المركزي الي مستشفي عام.
ووجه عابد طلب الإحاطة الثالث، إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف والقري المتابعه له بمحافظة الجيز، والأخير بشأن عدم القيام بمعالجة مياه الصرف الصحى التي تصب في محطة الصرف بقرية عرب ابو مساعد بمركز الصف بمحافظة الجيزة والأثار الصحية والبيئية الناجمة عن ذلك.
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