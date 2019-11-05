مؤجل الدورة الثانية من البطولة.. مباراة ثأرية بين الرجاء ومضيفه نهضة الزمامرة

يحل فريق الرجاء الرياضي ضيفا ثقيلا اليوم الثلاثاء، على مضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الثاني من البطولة الاحترافية، والتي ستجرى بدون جمهور على أرضية ملعب أحمد شكري.

ويرفع الرجاء شعار “الثأر” من النهضة، بعدما أخرجه من سدس عشر نهائي كأس العرش متم غشت الماضي، بالفوز عليه على أرضه وأمام جمهوره بثلاثة أهداف لاثنين.

وشكل الإقصاء المفاجئ حينها صداعا داخل مكونات الفريق الأخضر، دفع بمسؤولي الفريق إلى عقد اجتماع مع الفرنسي كارتيرون لتوضيح أسباب السقوط المفاچئ، قبل أن يقرر النادي فسخ تعاقده مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، وضم الدولي الليي سند الورفلي.

ويبحث الفريق البيضاوي في ثالث ظهور له بالبطولة هذا الموسم، عن تحقيق فوزه الثاني، وهو ما سيقربه من مقدمة الترتيب، علما أن الفريق يمتلك 4 نقاط.

أما الصاعد حديثا للبطولة، يسعى إلى انتصاره الثالث، الذي سيمكنه من الالتحاق مؤقتا بمتصدري جدول الترتيب، “الماط” والمولودية، علما أن نهضة الزمامرة خاض أربع مباريات لحد الآن، فاز في مناسبتين، وتعادل في واحدة، بينما مني بالهزيمة مرة وحيدة.