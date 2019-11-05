جريمة بشعة.. قتل شاب على يد أصدقائه بالبيضاء.. وجهوا له طعنات قاتلة على مستوى القلب والبطن

اهتزت منطقة البرنوصي، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها، شاب في مقتبل عمره، بعدما أجهز عليه شابين آخرين، من نفس المنطقة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن أحد الشابين قتل الضحية داخل محله، الكائن بالقرب من منزله، بعدما تم توجيه له طعنات قاتلة على مستوى القلب والبطن.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى المنصور، لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه توفي بعد ذلك.

وأفادت بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي، بعد إلقاء القبض على المشتبه فيهما.