اهتزت منطقة البرنوصي، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها، شاب في مقتبل عمره، بعدما أجهز عليه شابين آخرين، من نفس المنطقة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن أحد الشابين قتل الضحية داخل محله، الكائن بالقرب من منزله، بعدما تم توجيه له طعنات قاتلة على مستوى القلب والبطن.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى المنصور، لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه توفي بعد ذلك.
وأفادت بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي، بعد إلقاء القبض على المشتبه فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة.. قتل شاب على يد أصدقائه بالبيضاء.. وجهوا له طعنات قاتلة على مستوى القلب والبطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.