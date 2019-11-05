طقس الثلاثاء.. جو غائم مع سقوط الأمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة مع سقوط أمطار أو زخات مطرية محلية فوق شمال الخط الرابط ما بين أكادير وبوعرفة.

ومن المحتمل نزول زخات رعدية خلال الليل، خصوصا بجنوب وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي أنحاء المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب ومحليا بشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وبصفة محلية بالجنوب الشرقي، بينما ستكون معتدلة القوة من الشمال الغربي فيما تبقى من المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و24 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و18 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان زوالا ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.