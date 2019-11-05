هل تتجه إسرائيل نحو انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اقتراح رئيس "شاس"، أرييه درعي، العودة إلى انتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة، قال رئيس كتلة "الليكود" الجديد، ميكي زوهر، إن حزبه سيطلب انتخابات مباشرة، وإلغاء العطلة في يوم الانتخابات حتى لا يتضرر الاقتصاد الإسرائيلي.

من جهتها قالت عضو الكنيست من "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، إنها تدعم اقتراح درعي، واعتبرت "مبادرة درعي للانتخاب المباشر في الوضع الحالي صائبة"، وأنها ستدعهما.

كما أشارت إلى أنه بدأ العمل في الكنيست على سن قانون بهذا الشأن.

وقالت أيضا إنها ستدعم إجراء انتخابات سريعة ومباشرة بين نتنياهو وبيني غانتس، وإن من يفوز سيكون الأول في رئاسة الحكومة بالتناوب.

وجاء أنه بعد أبدى نتنياهو معارضته للاقتراح في جلسة "كتلة اليمين"، يوم أمس، فإن مقربين منه صرحوا أنه "يدرس في الأيام الأخيرة بجدية هذا الاقتراح، ولم يتخذ قراره بعد".

وفي مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، ادعى زوهر أن "الليكود" لا يريد انتخابات ثالثة. وقال إنه في حال التوجه إلى انتخابات أخرى، فإن الليكود سيطلب أن تجري انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بين نتنياهو غانتس.

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وبحسبه، فإن هذا رأيه الشخصي، وليس رأي نتنياهو النهائي، ولكنه يعتقد أن هذا ما يجب أن يحصل، وأن نتنياهو سيوافق على ذلك في نهاية المطاف.

وردا على سؤال بشأن معارضة نتنياهو لاقتراح درعي في الجلسة، قال زوهر إن نتنياهو "لم يقل لا، ولم يقل نعم"، مضيفا أن الأخير يدرس الاقتراح بجدية، باعتبار أن "هذا هو الأمر الصائب بالنسبة لنتنياهو، وبالنسبة للدولة"، بحسب زوهر.

واعتبر "أن الحل المثالي هو الانتخاب المباشرة بدون عطلة، حيث أن ذلك لن يكلف الدولة، وفي الوقت نفسه تنتهي العقدة السياسية في يوم واحد".

وتابع أن تشكيل حكومة وحدة هو أمر صعب، وذلك بادعاء أن "كاحول لافان" ليسوا معنيين حقا بهذه الحكومة، مضيفا أنهم معنيون بتحييد نتنياهو من المعادلة السياسية.