الطيبة: اعتقال 5 مشتبهين بحيازة سلاح وسموم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 5 مواطنين (19 و21 و29 و32 و56 عاما) من سكان مدينة الطيبة صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك للاشتباه بحيازتهم أسلحة وسموم. ووفقا للشرطة، فقد جرى ضبط رشّاش من نوع "كارلو" وذخيرة وأشتال ماريخوانا وسم من نوع LSD في منزل أحد المشتبه بهم. هذا، ومددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا اعتقال أحد المشتبه بهم، عمره 21 عاما، لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، فيما جرى إحالة الآخرين إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة، فيما تتواصل التحقيقات في الشبهات المنسوبة إليهم.

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