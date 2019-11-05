السلطات التركية تعتقل شقيقة البغدادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول تركي إن سلطات بلاده اعتقلت، يوم أمس الإثنين، الشقيقة الكبرى لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، واصفا عملية الاعتقال بأنها "منجم ذهب استخباراتي".
وقال المسؤول التركي إن شقيقة البغدادي، رسمية عواد البالغة من العمر 65 عاما يشتبه بارتباطها بالتنظيم، دون أن يخوض في التفاصيل.
واعتقلت عواد في مداهمة، مساء الإثنين، لحاوية مقطورة كانت تعيش فيها مع أسرتها بالقرب من بلدة إعزاز في محافظة حلب، وهي جزء من المنطقة التي تديرها تركيا بعد أن نفذت توغلا عسكريا لمطاردة مقاتلي داعش والمقاتلين الأكراد.
وقال المسؤول إن عواد كانت مع زوجها وابنتها وخمسة أطفال. وقال إنه يتم استجواب البالغين، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته وفقا للبروتوكول الحكومي.
وأضاف المسؤول أن "هذا الأمر هو منجم ذهب استخباراتي. ما نعرفه عن داعش يمكن أن يوسع بشكل كبير فهمنا للجماعة، ويساعدنا في اصطياد المزيد من الأشرار"، على حد تعبيره.
يذكر أن البغدادي، وهو عراقي من سامراء، قتل في غارة أميركية على محافظة أدلب الشهر الماضي.
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