القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة سراح مشتبه به من الرملة بعد ضبط رشاش وذخيرة في منزله، أمس الإثنين.
ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط للشرطة، للحد من ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي تم أمس، الإثنين، تفتيش منطقة في أحد الأحياء السكنية في الرملة، وخلاله تم ضبط مدفع رشاش وذخيرة".
وأضافت أنه "جرى توقيف شاب (38 عامًا) من سكان المكان، بشبهة حيازة السلاح، والتحقيق معه في مركز الشرطة، وفي نهاية التحقيقات، تم إطلاق سراحه للحبس المنزل لمدة 5 أيام بشروط مقيدة، مع تواصل التحقيقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الرملة: تسريح مشتبه به بعد ضبط رشاش وذخيرة في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.