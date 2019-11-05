الرملة: تسريح مشتبه به بعد ضبط رشاش وذخيرة في منزله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة سراح مشتبه به من الرملة بعد ضبط رشاش وذخيرة في منزله، أمس الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط للشرطة، للحد من ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي تم أمس، الإثنين، تفتيش منطقة في أحد الأحياء السكنية في الرملة، وخلاله تم ضبط مدفع رشاش وذخيرة".

وأضافت أنه "جرى توقيف شاب (38 عامًا) من سكان المكان، بشبهة حيازة السلاح، والتحقيق معه في مركز الشرطة، وفي نهاية التحقيقات، تم إطلاق سراحه للحبس المنزل لمدة 5 أيام بشروط مقيدة، مع تواصل التحقيقات".