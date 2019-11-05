تقارير تكشف موعد رحيل مودريتش ومارسيلو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن موعد رحيل ثنائي ريال مدريد، مارسيلو دا سيلفا ولوكا مودريتش عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الظهير البرازيلي ولاعب الوسط الكرواتي سيرحلان بشكل نهائي عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.
وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنغي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في "سانتياغو برنابيو" بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنغي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
أما مودريتش (34 عامًا) فارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان وإنتر منذ الموسم الماضي، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في كانون الثاني/يناير المقبل.
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