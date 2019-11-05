بالصور.. اطول علم عراقي يطوف كربلاء 'ليل نهار'

طاف متظاهرون سلميون في محافظة كربلاء بعلم عراقي يعد هو الاطول، بمختلف شوارع المحافظة ليلة امس ونهار اليوم الثلاثاء. وافاد مراسل الخليج 365، في المحافظة، بأن المتظاهرين رفعوا اكبر علم عراقي في ساحة التظاهر وشوارع كربلاء، مشيرا الى ان طول العلم بلغ اكثر من ١٠٠ متر وعرضه خمسة أمتار. Advertisements



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