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بريطانيا: العنف ضد المتظاهرين في العراق أمر غير مقبول

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وصفت السفارة البريطانية في العراق، الثلاثاء، "العنف" ضد المتظاهرين بأنه أمير غير مقبول، داعيةً الحكومة العراقية إلى التأكد من أن جميع القوات الأمنية "تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة".
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرات السلمية هي حق من حقوق الشعب العراقي"، مضيفةً أن "العنف ضد المتظاهرين هو أمر غير مقبول".

وتابع البيان، أنه "يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة".

 

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت أقدم عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.

وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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