بريطانيا: العنف ضد المتظاهرين في العراق أمر غير مقبول

وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرات السلمية هي حق من حقوق الشعب العراقي"، مضيفةً أن "العنف ضد المتظاهرين هو أمر غير مقبول".

وتابع البيان، أنه "يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة".