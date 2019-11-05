بريطانيا: العنف ضد المتظاهرين في العراق أمر غير مقبول

وصفت السفارة البريطانية في العراق، الثلاثاء، "العنف" ضد المتظاهرين بأنه أمير غير مقبول، داعيةً الحكومة العراقية إلى التأكد من أن جميع القوات الأمنية "تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة".
وتابع البيان، أنه "يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة".
وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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