مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الكهرباء قائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائرها

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه سلم وزارة الكهرباء قائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائرها. وادناه الاسماء:- Advertisements

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