سلسلة اجراءات قضائية طالت عددا من مسؤولي محافظة الديوانية، بينهم اعضاء في المجلس المحلي ومدراء عامون في مديريات التربية، اثر تهم فساد مالي واداري.
تفاصيل قرار التحقيق جاء وفق بيان الهيأة التي قالت ان المحافظ السابق أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام ؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة ، حيث ناهزت قيمة الضرر وفقاً لتقرير الخبراء الملياري دينار.
عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي من جانبها ايضا تلقت قرارا بالتوقيف على ذمة التحقيق ، بقضايا تتعلق بفساد اداري ومالي بعد تمريرها قرارا مخالفا للقانون ، فيما اوقف على ذمة التحقيق ، رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس المحافظة "ثامر صخيل" على خلفية قضايا فساد.
ولم يسلم مدير عام تربية محافظة الديوانية "عقيل الجبوري" من الملاحقة القضائية ، الى جانب مذكرة قبض صدرت بحق المدير السابق لتشكيلات العقود احمد الخالدي ، الا ان الاخير خارج البلاد في الوقت الحالي ، الامر الذي يضيع بعض خيوط ملابسات الفساد في عقود محافظة الديوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مذكرات قبض بحق مسؤولين كبار في محافظة الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.