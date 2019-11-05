بالفيديو: مذكرات قبض بحق مسؤولين كبار في محافظة الديوانية

المحافظ السابق للديوانية "سامي الحسناوي" صدر بحقه اول قرار قضائي يلزم الجهات المتخصصة بالتحقيق معه في شبهة فساد مالي، حسب ماكشفته هيأة النزاهة.

تفاصيل قرار التحقيق جاء وفق بيان الهيأة التي قالت ان المحافظ السابق أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام ؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة ، حيث ناهزت قيمة الضرر وفقاً لتقرير الخبراء الملياري دينار.



عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي من جانبها ايضا تلقت قرارا بالتوقيف على ذمة التحقيق ، بقضايا تتعلق بفساد اداري ومالي بعد تمريرها قرارا مخالفا للقانون ، فيما اوقف على ذمة التحقيق ، رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس المحافظة "ثامر صخيل" على خلفية قضايا فساد.

ولم يسلم مدير عام تربية محافظة الديوانية "عقيل الجبوري" من الملاحقة القضائية ، الى جانب مذكرة قبض صدرت بحق المدير السابق لتشكيلات العقود احمد الخالدي ، الا ان الاخير خارج البلاد في الوقت الحالي ، الامر الذي يضيع بعض خيوط ملابسات الفساد في عقود محافظة الديوانية.

