فينيسيا الإيطالية تفوز بحق التصويت على الحكم الذاتي

انتصر أهل مدينة فينيسيا (البندقية) في معركة قضائية، لإجراء استفتاء الشهر المقبل على حق جزيرتهم في اختيار عمدتها الخاص والحصول على الحكم الذاتي من إيطاليا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، الثلاثاء، قالت إن نشطاء يقولون إن الاستقلال عن الأراضي الإيطالية سيُسهم في إنقاذ الجزيرة من تأثير السياحة المدمر.

وكانت فينيسيا وجارتها الكبرى في البر الرئيسي، ميستري، يديرهما نفس العمدة والمجلس منذ أن ربطهما الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني عام 1926، ويؤكد نشطاء أن أزمة البندقية أنها تتعرض لإهمال بينما يزورها 20 مليون سائح سنويا.

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وقالت جين دا موستو، عالمة البيئة البريطانية التي عاشت في البندقية لمدة 25 عاما وشاركت في تأسيس مجموعة "نحن هنا فينيسيا": "فقط رئيس بلدية يركز بالكامل على هذه المدينة يمكن أن ينقذها من السياحة المفرطة وانخفاض عدد السكان المترتب عليه".

وانخفض عدد سكان المدينة التاريخية الدائمين من 170 ألفا في القرن الماضي إلى 53 ألفا، نصفهم الآن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، فيما يغادر 1000 شخص سنويا مع ارتفاع الإيجارات وانخفاض مستوى الخدمات العامة.

وحول أسباب الاتجاه إلى الاستفتاء، أضافت دا موستو (50 عاما)، أن وضع الحكم الذاتي في مدينة البندقية سيُسهم في وقف انتشار المنازل المستأجرة للمبيت والإفطار، ويواجه قواعد التخطيط الإقليمي التي سمحت للفنادق بالتوسع في المباني السكنية أي "تفريغ المدينة من الداخل".

وأشارت إلى أنه ربما يدفع أيضا إلى "وضع خاص" يسمح للمدينة بالاحتفاظ ببعض عائدات الضرائب التي يتم إرسالها إلى روما.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن أحبط مؤيدو الاستقلال الطعن الذي قدمه أمام المحكمة، لويجي بروجنارو رئيس بلدية البندقية، الذي حث الفينيسيين على عدم التصويت قائلا: "الصغير له جماليته، ولكن الكبير أفضل".