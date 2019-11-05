حكومة الصومال تحظر السفر على رؤساء الأقاليم

فرضت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، حظرا للسفر على رؤساء الولايات الإقليمية وتحركاتهم في خطوة قد تتسبب في أزمة داخل البلاد.

وقال وزير الإعلام الصومالي محمد عبدي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة لن تسمح لرؤساء الولايات الإقليمية بزيارات خارجية وإجراء لقاءات مع رؤساء دول دون إذن.

وزعم عبدي أن بعض الولايات الإقليمية تتصرف كـ"دول مستقلة"، قائلا إنها "أساءت فهم النظام الفيدرالي المعمول به في البلاد"، دون الإشارة إلى واقعة بعينها دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات.

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ويقول معارضون إن نظام الرئيس محمد عبدالله فارماجو، يعمل على تكريس الحكم المركزي منتهكا جوهر دستور البلاد.

وأضاف وزير الإعلام، خلال مؤتمره الصحفي، أن "الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة شئون البلاد ولا يحق لأي طرف آخر تجاوزها".

ولم يصدر تعليق من رؤساء الحكومات الفيدرالية حتى (9:7 ت.ج) على الخطوة التي من المتوقع أن تثير جدلا في البلاد.

وحذرت المعارضة السياسية من محاولة حكومة فارماجو القضاء على النظام الفيدرالي وإعادة المركزية، فيما يرى مراقبون أن حكومة فارماجو تريد محاصرة الولايات المناهضة لها قبل الانتخابات القادمة واستخدام الحل الأمني.

وسبق أن فرضت الحكومة الفيدرالية في مقديشو قرارا بتقييد حركة الطيران على مطار كسمايو ومنع بعض المسؤولين والسياسيين من المشاركة في احتفالات فوز رئيس ولاية جوبا لاند أحمد مدوبي، وهو ما اعتبره البعض أن الحكومة ستفرض مزيدا من القيود على جميع الولايات المناهضة لها.