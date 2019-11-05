إيران تلوّح بانتهاك رابع للاتفاق النووي وتفتح الباب للتراجع

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.



وقال الرئيس حسن روحاني: "إيران ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء اتخاذ خطوتها الرابعة، عبر ضخ الغاز في منشأة فوردو".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما وفّت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، وأن بلاده "سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاج إليه"

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، فيجب على الأولى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطورا من نوع "إي آر-1".

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وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي.





وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول إلى شبكة التجارة الدولية.

ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ؛ حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.