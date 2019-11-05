وزير خارجية إثيوبيا يتوجه إلى واشنطن لمناقشة سد النهضة

توجّه وزير الخارجية الإثيوبي، جودو أندارجاشيو، إلى واشنطن؛ تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع حول مشاورات سد النهضة.

ووفق التلفزيون الإثيوبي؛ فإنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية أثناء الزيارة بإطلاع الإدارة الأمريكية والمشاركين في الاجتماع على موقف بلاده حول بناء سد النهضة.

ويعقد غدا الأربعاء في واشنطن اجتماع بدعوة من واشنطن لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتباحث بشأن سد النهضة وكسر جمود المفاوضات في وجود ممثلين عن الإدارة الأمريكية وبحضور البنك الدولي.

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وأمس الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستقبل شخصيا وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بالبيت الأبيض؛ لبحث مشاورات سد النهضة.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، حرصه التام على نجاح مفاوضات سد النهضة.

بدوره، قال الرئيس المصري إن الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة ستجد سبيلا توافقيا يرعى حقوق جميع الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي.

وكانت أجواء إيجابية قد سادت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول مباحثات ملف سد النهضة، على هامش قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.

