سياسة إيران التخريبية تحرق قنصلياتها في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاصر عدد من المتظاهرين العراقيين في كربلاء، مساء الأحد، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وطالبوا برحيل الدبلوماسيين.

وقام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سور المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.

وتكرر مشهد محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء منذ بدء الاحتجاجات العراقية؛ حيث تمكن متظاهر، السبت قبل الماضي، من رفع علم بلاده فوق مبنى القنصلية الإيرانية.