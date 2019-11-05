نفط الإمارات و"اتفاق" الصين وأمريكا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: بومبيو: عقوبات واشنطن تمنع طهران من تمويل الإرهاب، وهادي العامري.. رجل مهمات إيران القذرة بالعراق، ومنشقون يكشفون عن تفاصيل عمل "اللجان الإلكترونية" للإخوان، ورويترز: تركيا تعلن القبض على شقيقة البغدادي شمال سوريا، وحقوقي ليبي: اتفاقية السراج وإيطاليا باطلة دستوريا.

كما تقرأون: خبراء: واشنطن: عقوبات إيران تمنع تمويل مستشاري خامنئي السريين، ورهائن طهران 1979.. محطات أزمة حبست أنفاس العالم 444 يوما، وقيادي بـ"طلبة تونس": النهضة الإخوانية ترسل طالبا إلى بؤر القتال، والسودان وأفريقيا الوسطى يتفقان على تعزيز التعاون العسكري، وترامب يؤكد للسيسي حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: هزاع بن زايد: اكتشافات النفط الجديدة تعزز اقتصاد الإمارات، والنفط يرتفع 2% مدعوما بالتفاؤل التجاري، وأسعار الذهب تنخفض مع قرب "اتفاق تجاري" بين الصين وأمريكا، والإمارات تتقدم للمركز السادس ضمن أكبر احتياطيات النفط عالميا.

ورياضيا تقرأون: أومتيتي يعود لدعم برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج.

وأخيرا الفن: الممثل ماثيو ماكونهي.. "ذو الوجهين" صباحا وعامل إغاثة مساء.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا