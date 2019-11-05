واشنطن تفرج عن صورة لضحايا عسكريين قتلوا أثناء أزمة "رهائن طهران"

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العين الإخبارية - واشنطن: عمرو جوهرالثلاثاء 2019/11/5 11:39 ص بتوقيت أبوظبي
الأمريكيون المفرج عنهم أثناء وصولهم إلى الولايات المتحدة - أرشيفية
أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن صورة لجنود قتلوا في طهران خلال عملية عسكرية للإفراج عن رهائن احتجزهم إيرانيون داخل السفارة الأمريكية.
وأظهرت الصورة مجموعة من العسكريين عددهم 14 فردا بينهم 5 أفراد من طاقم العملية الذين قتلوا؛ حيث تم تحديد وجوههم بعلامة حمراء.
ويعود الحادث إلى أكثر من 40 عاما بعد اقتحام إيرانيين المجمع السكني للسفارة الأمريكية في طهران عام 1979 بدعم من النظام واحتجزوا حينها أكثر من 66 أمريكيا بينهم 26 من طاقم السفارة.
وبعد فشل الجهود الدبلوماسية أعلنت الولايات المتحدة حينها عن عملية عسكرية أطلق عليها "مخالب النسر" لتحرير الرهائن سقط على إثرها 8 جنود أمريكيين وفشلت في تحقيق أهدفها.
وظل الرهائن حينها محتجزين لمدة وصلت إلى 444 يوما وتم إطلاق سراحهم في 20 يناير/كانون الثاني عام 1981.
وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، في بيان عن ذكرى مرور 40 عاما على الواقعة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قائلة إن إيران ما زالت مرتعا للإرهاب وتسلك طريق الفوضى والاغتيالات والتخريب وزعزعة استقرار العالم،
وقال البيت الأبيض أيضا تعليقا على ذكرى الحادث، إن المناخ السياسي في إيران لم يتغير كثيرا منذ ذلك الحين، وإن النظام ما زال يستهدف المدنيين ويدعم الفوضى والتخريب.
وأضاف أن العقوبات ستظل تلاحق طهران إذا لم تغير سلوكها العدائي، واستهدافها للمدنيين الأبرياء.
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