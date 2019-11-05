انت الان تتابع روحاني: إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.

وأفاد روحاني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.