روحاني: إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.
وأفاد روحاني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.
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